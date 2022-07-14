Июль, 14 в 20:03

Мэр Киева Виталий Кличко пообещал, что столица окажет финансовую помощь добровольцам территориальных общин, которые выполняют боевые задания.

Об этом он сообщил у себя в соцсетях в четверг, 14 июля.

– Киев живет в условиях военного положения. И мы должны обеспечивать меры как по надлежащей обороне столицы, так и по функционированию и выживанию предприятий города, по комфорту его жителей. Мы должны заботиться о наших защитниках, – подчеркнул он.

Мэр отметил, что город также ввел поощрительное отличие Киевского городского головы для гражданских, которые во время широкомасштабной агрессии России проявили мужество и патриотизм и своей профессиональной или волонтерской деятельностью способствовали обороне столицы.