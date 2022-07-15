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Факты / Происшествия

На Херсонщине слышны взрывы: ВСУ сообщает об ударе по базам РФ

Анастасия Гевко, редактор ленты
На Херсонщине слышны взрывы: ВСУ сообщает об ударе по базам РФ
Фото: Генштаб ВСУ

В четверг, 14 июля, очевидцы сообщают, что слышат взрывы в Херсоне и Херсонской области.

По данным Вооруженных сил Украины, речь идет о точечных выстрелах по местам базирования российских оккупантов. 

В частности, по агрессорам ударили в Новой Маячке на Херсонщине и в районе Чернобаевки.

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В местных пабликах также пишут, что прилетело по базе российских военных.

Напомним, 14 июля российские оккупанты обстреляли Николаевщину и Винницу. В результате ракетного удара РФ по Виннице погибло по меньшей мере 23 человека, трое из которых – дети, более сотни – пострадали.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович, комментируя удар по Виннице, пообещал, что ВСУ заставят оккупантов “ответить” за обстрелы мирных жителей этой ночью.

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