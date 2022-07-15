Июль, 14 в 23:32

В четверг, 14 июля, очевидцы сообщают, что слышат взрывы в Херсоне и Херсонской области.

По данным Вооруженных сил Украины, речь идет о точечных выстрелах по местам базирования российских оккупантов.

В частности, по агрессорам ударили в Новой Маячке на Херсонщине и в районе Чернобаевки.

Сейчас смотрят

В местных пабликах также пишут, что прилетело по базе российских военных.

Напомним, 14 июля российские оккупанты обстреляли Николаевщину и Винницу. В результате ракетного удара РФ по Виннице погибло по меньшей мере 23 человека, трое из которых – дети, более сотни – пострадали.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович, комментируя удар по Виннице, пообещал, что ВСУ заставят оккупантов “ответить” за обстрелы мирных жителей этой ночью.