На территории до 600 человек: Украина работает над гумкоридором из Святогорской лавры

Июль, 14 в 22:24

В разведке сообщили, что Украина работает над установлением режима прекращения огня и организацией гуманитарного коридора из Святогорской лавры на берегу реки Северский Донец Донецкой области.

Святогорская лавра, на территории которой находится до 600 мирных жителей, подвергается постоянным артиллерийским обстрелам со стороны российских военных.

Около 70% человек на территории лавры – это паломники и местные жители, пытавшиеся найти убежище от обстрелов.

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Из-за активных боевых действий мирные жители не смогли эвакуироваться в безопасное место и обратились с просьбой об организации безопасного коридора.

— Сейчас около 100 монахов отказываются покидать территорию лавры. Часть из них, из-за ранений, возраста и болезней, находятся в тяжелом состоянии, что делает невозможным их эвакуацию. Именно для них организуется доставка гуманитарных грузов – еды, воды и медикаментов. Также пострадавшим будет предоставлена ​​необходимая медицинская помощь, — сообщает ГУР.

Для предотвращения возможных провокаций и сохранения человеческих жизней Украина готова приобщить международных посредников к содействию в организации гуманитарного коридора.

В начале июня территория Святогорской лавры подверглась артиллерийскому обстрелу со стороны российских оккупационных войск.