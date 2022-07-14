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Факты / Украина

Нелюди, страна-убийца: Зеленский отреагировал на ракетный удар РФ по Виннице

Ольга Тетеріна, редактор ленты
Нелюди, страна-убийца: Зеленский отреагировал на ракетный удар РФ по Виннице

Президент Владимир Зеленский отреагировал на ракетные удары российских захватчиков по Виннице 14 июля.

– Винница. Ракетные удары по центру города. Есть раненые и погибшие, среди них маленький ребенок, — отметил он.

По словам главы государства, каждый день Россия уничтожает мирное население, убивает украинских детей, направляет ракеты на гражданские объекты, где нет военных объектов.

— Что это, если не открытый террористический акт? Нелюди. Страна-убийца. Страна-террорист, – утверждает Зеленский.

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Напомним, что оккупанты нанесли ракетный удар по центру Винницы. Российские ракеты в Виннице попали в здание с офисными помещениями. Пострадал Дом офицеров и жилые дома поблизости.

Уже известно о восьми погибших, среди них маленький ребенок. Также 30 человек ранены.

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