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Факты / Украина

Попали в ряд гражданских объектов: РФ снова обстреляла Николаев

Татьяна Забожко, редактор ленты
Обстріл Миколаївської області
Фото: ГСЧС

14 июля российские военные снова попали в ряд гражданских объектов в Николаеве.

По словам городского главы Александра Сенкевича, на местах уже работают спасатели и аварийные бригады.

– Прошу не публиковать фото и видео с мест обстрелов до появления официальной информации. Детальнее о последствиях обстрелов сообщу со временем, – призвал местных жителей мэр города.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 141-е сутки.

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За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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