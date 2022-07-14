Июль, 14 в 6:06

14 июля российские военные снова попали в ряд гражданских объектов в Николаеве.

По словам городского главы Александра Сенкевича, на местах уже работают спасатели и аварийные бригады.

– Прошу не публиковать фото и видео с мест обстрелов до появления официальной информации. Детальнее о последствиях обстрелов сообщу со временем, – призвал местных жителей мэр города.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 141-е сутки.

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За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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