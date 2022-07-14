Попали в ряд гражданских объектов: РФ снова обстреляла Николаев
Фото: ГСЧС
14 июля российские военные снова попали в ряд гражданских объектов в Николаеве.
По словам городского главы Александра Сенкевича, на местах уже работают спасатели и аварийные бригады.
– Прошу не публиковать фото и видео с мест обстрелов до появления официальной информации. Детальнее о последствиях обстрелов сообщу со временем, – призвал местных жителей мэр города.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 141-е сутки.
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