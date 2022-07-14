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Подоляк: ракетный обстрел Винницы – не ошибка, а утвержденная военная стратегия РФ

Анастасия Гевко, редактор ленты
Подоляк: ракетный обстрел Винницы – не ошибка, а утвержденная военная стратегия РФ
Фото: ГСЧС

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что ракетный обстрел Винницы – не ошибка, а утвержденная военная стратегия РФ, призванная запугать Украину и принудить ее к “миру любой ценой”.

– Винница, Кременчуг, Часов Яр, Харьков. Важно понимать: атаки России на мирные города Украины – не ошибка, а утвержденная военная стратегия. Россия не способна победить ВСУ в бою, поэтому прибегает к варварству: терактам, уничтожению инфраструктуры и расправам над гражданскими, – написал Подоляк у себя в Twitter в четверг, 14 июля.

Он уточнил, что Кремль живет по руководству ведения войн еще времен Средних веков, и там верят, что своими жестокими преступлениями они могут сломить волю украинцев, принудить нас к “миру любой ценой”.

– Но это не работает: каждый теракт только сплачивает общество и приближает Россию к поражению. Время расплаты придет, – резюмировал советник.

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