Июль, 14 в 14:28

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что ракетный обстрел Винницы – не ошибка, а утвержденная военная стратегия РФ, призванная запугать Украину и принудить ее к “миру любой ценой”.

– Винница, Кременчуг, Часов Яр, Харьков. Важно понимать: атаки России на мирные города Украины – не ошибка, а утвержденная военная стратегия. Россия не способна победить ВСУ в бою, поэтому прибегает к варварству: терактам, уничтожению инфраструктуры и расправам над гражданскими, – написал Подоляк у себя в Twitter в четверг, 14 июля.

Он уточнил, что Кремль живет по руководству ведения войн еще времен Средних веков, и там верят, что своими жестокими преступлениями они могут сломить волю украинцев, принудить нас к “миру любой ценой”.

– Но это не работает: каждый теракт только сплачивает общество и приближает Россию к поражению. Время расплаты придет, – резюмировал советник.