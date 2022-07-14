Июль, 14 в 18:33

По данным СМИ, очевидцев и местных Телеграм-каналов, в центре Донецка произошли взрывы.

Как уточняется, под обстрел попал автовокзал Центр. Подконтрольные России марионеточные “власти” заявили, что в результате есть убитые и раненые, но официального подтверждения или опровержения этой информации пока нет.

Тем временем Вооруженные силы Украины поделились видео очевидцев с места событий и сообщили, что это – район возле Единого регистрационного центра.

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В ВСУ подчеркнули, что удар по Донецку – это провокация России для того, чтобы отвести внимание от сегодняшнего ракетного обстрела Винницы.

Фото: Скриншот видео из канала ВСУ