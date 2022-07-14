Июль, 14 в 17:58

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в четверг, 14 июля сообщил, что Россия обстреляла мирных жителей в Виннице во время конференции в Гааге, которая посвящена ответственности РФ за преступления на территории Украины.

– …Россия совершает еще одно военное преступление. Среди пострадавших от ракетного удара по Виннице, по меньшей мере, один ребенок. За каждую каплю украинской крови и слезы мы будем судить российских военных преступников, – заявил он.

Позднее Кулеба добавил, что действия российских военных нельзя квалифицировать никак иначе, как терроризм.

– Намеренное убийство мирного населения с целью посеять страх. Россия является террористическим государством и должна быть юридически признана таковой, – призвал он.