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Факты / Украина

РФ нанесла удар по Виннице во время конференции в Гааге, посвященной ее преступлениям – Кулеба

Анастасия Гевко, редактор ленты
Дмитро Кулеба
Фото: УНИАН

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в четверг, 14 июля сообщил, что Россия обстреляла мирных жителей в Виннице во время конференции в Гааге, которая посвящена ответственности РФ за преступления на территории Украины.

– …Россия совершает еще одно военное преступление. Среди пострадавших от ракетного удара по Виннице, по меньшей мере, один ребенок. За каждую каплю украинской крови и слезы мы будем судить российских военных преступников, – заявил он.

Позднее Кулеба добавил, что действия российских военных нельзя квалифицировать никак иначе, как терроризм.

– Намеренное убийство мирного населения с целью посеять страх. Россия является террористическим государством и должна быть юридически признана таковой, – призвал он.

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