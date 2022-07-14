Июль, 14 в 20:38

Главнокомандующий Вооруженными силами Валерий Залужный утверждает, что ВСУ вытеснили войска врага из-под Киева и организовали надежную оборону столицы, так что армия РФ не сможет напасть на этом направлении, однако остается актуальной угроза авиаударов.

– В феврале-марте бои велись под Киевом. Однако нам удалось организовать надежную оборону столицы и вытеснить вражеские войска. Сейчас мы укрепляем оборону. Для защиты города созданы соответствующие группировки войск. Поэтому резкий перенос боевых действий под Киев – невозможен, – считает Залужный.

Главнокомандующий добавил, что главная опасность для украинцев по состоянию на сейчас – это ракетные удары.

При этом защитники Украины, как отметил Залужный, сбивают немало ракет противника.

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Фото: Валерий Залужный