Июль, 14 в 16:56

Советник руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что число погибших в результате российского обстрела Винницы выросло до 21 человека.

Об этом он написал 14 июля у себя в Telegram.

– По состоянию на данный момент известно о 21 погибшем, среди них трое детей. 52 человека ранены, среди них трое детей. Всего в медицинские учреждения обратились 115 пострадавших, – заявил он.

Кроме того, по данным Тимошенко, пропавшими без вести считаются 46 человек, на месте происшествия работают спасатели.

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– Это ужасное преступление и настоящий теракт России против украинского народа, – подчеркнул Тимошенко.

Тем временем в ГСЧС уточнили, что по состоянию на 16.35 за медпомощью обратился 91 человек.

Также, по их данным, среди 52 госпитализированных четверо – дети, 34 человека находятся в тяжелом состоянии.

Спасатели заявляют не о 46, а о 42 пропавших без вести.

Ранее сообщалось о 20 погибших в результате ракетного обстрела Винницы Российской Федерацией.