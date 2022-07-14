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Факты / Украина

Сегодня ночью ВСУ заставят РФ ответить за Винницу, Николаев и Харьков – Арестович

Анастасия Гевко, редактор ленты
Сегодня ночью ВСУ заставят РФ ответить за Винницу, Николаев и Харьков – Арестович
Фото: ГСЧС

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что Вооруженные силы спросят с россиян за Винницу, Николаев и Харьков сегодня ночью.

Он добавил, что мы будем бить по ним, а они – по нам, однако в этих ударах есть разница, так как мы бьем только по военным целям, всякий раз тщательно прогнозируя сопутствующий ущерб. 

– Они бьют, не обращая внимание на таковой, каждый раз вкладывая в прогноз дополнительный эффект от террора мирного населения, или – непосредственно ради такого террора, как сейчас в Николаеве и Харькове, – пояснил Арестович.

По его словам, около 300 лет в цивилизованным мире правила войны предполагают минимизацию воздействия при выборе способов действия и средств поражения.

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– Если для того, чтобы решить военную задачу, достаточно ранить противника, а не убивать, правила предполагают, что он должен быть только ранен. Стрельба крылатыми ракетами по центру города днем – это не просто нарушение правил войны. Это отрицание логики и завоеваний цивилизации, как таковой, – подчеркивает советник.

Арестович добавил, что каждый такой удар ускоряет принятие мер цивилизацией против анти-цивилизации: санкций, передачи нам оружия. 

– Путинский режим будет прикончен на поле боя, других способов покончить с ним не существует. А убьет его роль, которую они себе выбрали сами – анти-цивилизации. Взвешены, признаны легкими и вытолкнуты из мира прочь, – подытожил он.

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