Июль, 14 в 18:06

Главнокомандующий Вооруженных сил Валерий Залужный заявил, что Украина применит противокорабельные ракеты, если РФ решится на наступление с Черного моря.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины со ссылкой на заявление главнокомандующего ВСУ.

По его словам, Вооруженные силы внимательно следят за действиями оккупантов в Черном море. Вражеские корабли не решаются приблизиться к украинским берегам и находятся на значительном расстоянии.

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— Однако при попытке наступления врага мы будем применять наши противокорабельные ракеты, – сказал Залужный во время встречи с послом США в Украине Бриджит Бринк.

Глава Министерства обороны Алексей Резников и Валерий Залужный заявили, что благодаря помощи партнеров наши военные могут отслеживать подготовку к запуску и сам запуск российских ракет по Украине.

По словам Главнокомандующего ВСУ, сейчас линия столкновения достигает более двух тысяч километров. Интенсивные бои идут на востоке Украины — в Донецкой и Луганской областях.

Залужный заверил Бринк в надежности обороны Киева.

— В феврале-марте бои велись под Киевом. Однако нам удалось организовать надежную оборону столицы и вытеснить вражеские войска. Сейчас мы укрепляем оборону. Для защиты города созданы соответствующие группировки войск. Так что резкий перенос боевых действий под Киев – невозможен. Сегодня самая большая для нас опасность – ракетные удары. Однако мы боремся. Сбиваем немалое количество ракет врага, – подчеркнул Валерий Залужный.

Ранее сообщалось, что в Одессе сотрудники СБУ задержали предателя, для России разведывавшего позиции противокорабельных комплексов Вооруженных сил Украины.