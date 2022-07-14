Июль, 14 в 7:55

Украинские военные отбили штурм российских оккупантов на двух направлениях.

В частности, Вооруженные силы Украины помешали реализации планов захватчиков в направлении Кодемы и Вершины на Бахмутском направлении.

На этом участке фронта в течение суток армия РФ била из танков, ствольной и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Новолуганское, Нью-Йорк, Покровское, Веселая Долина, Соледар, Берестовое, Веселое, Выемка, Семигорье, Вершина и близ Углегорской ТЭС.

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Авиаудары россияне нанесли недалеко от Нью-Йорка, Ивано-Дарьевки и Семигорья.

Пытался враг вести штурмовые действия в направлении Курульки на Славянском направлении. Но не преуспев, оккупанты были вынуждены отойти.

По состоянию на 14 июля российские войска обстреливают районы вблизи Барвенково, Дибровного, Курульки, Подоловки, Чепеля, Краснополья и Богородичного.

Сейчас оккупанты наступают в сторону Верхнекаменского на Краматорском направлении.

Частичный успех имеют россияне в направлении населенного пункта Каменка.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 141-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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