Июль, 14 в 22:13

Российские агрессоры 14 июля попытались установить контроль над Углегорской ТЭС в Светлодарске Донецкой области, но Вооруженные силы заставили их отступить.

– Наступательными и штурмовыми действиями оккупанты пытались улучшить тактическое положение в районах Верхнекаменского и Каменки и установить контроль над Углегорской ТЭС. Украинские воины точным огнем нанесли врагу урон и заставили отступить, – отметили в сообщении Генерального штаба ВСУ.

Как уточняется, оккупанты продолжают нести потери на территории Украины, что приводит к дальнейшему снижению морально-психологического состояния.

Также постоянно увеличивается количество вражеского личного состава, который каким-то образом пытается избежать боевых действий.

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Фото: Вики