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Факты / Украина

Карта боевых действий на 15.07.2022 – ситуация на фронте

Марта Бондаренко, редактор ленты
Карта боевых действий на 15.07.2022 – ситуация на фронте
Фото: Генштаб ВСУ

В Украине продолжаются 142-е сутки героического противостояния Вооруженных сил и всего народа российским захватчикам. Самые ожесточенные бои продолжаются в Луганской, Донецкой, Николаевской и Херсонской областях.

Карта боевых действий в Украине на 15.07.2022

ISW

На Харьковском направлении российский враг из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии обстреливал Петровку, Родное, Сосновку, Слатино, Пришиб, Русские Тишки, Питомник, Верхний Салтов.

На Донецком направлении противник основные усилия сосредотачивает на Бахмутском и Новопавловском направлениях, пытается продвинуться в направлении Соледара и Бахмута.

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На Краматорском направлении россияне из ствольной и реактивной артиллерии обстреляли районы Краматорска, Закотного, Григорьевки; нанесли авиаудары вблизи Верхнекаменского.

На Бахмутском направлении оккупанты били по нашим позициям в районах населенных пунктов Новолуганское, Покровское, Веселая Долина, Берестово, Веселое, Майорск, Вершина.

Под обстрел из авиации попали Семигорье, Берестово и территория Углегорской ТЭС.

На Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях захватчики продолжали обстрелы по линии столкновения. Наносили авиационные удары вблизи Каменки.

Наступление россиян близ Водяного наши вооруженные сили быстро подавили.

Напомним, что война в Украине продолжается уже 142-й день.

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