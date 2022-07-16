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Факты / Украина

В Киевской области ВСУ сбили вражескую ракету: обломки упали в поле

Валентина Чорна, редактор ленты
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В Киевской области ВСУ сбили вражескую ракету: обломки упали в поле
Фото: Depositphotos

Вечером 15 июля в Киевской области раздался взрыв. По предварительным данным, в Киевской области сработало ПВО.

Обновлено в 22.40. Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба сообщил, что в небе Белоцерковского района ВСУ сбили вражескую ракету.

По предварительным данным, жертв среди мирного населения и разрушений нет. Обломки упали в поле. Информация уточняется. На месте сейчас работают соответствующие службы.

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Кроме Киевской области, вечером 15 июля взрывы были слышны в Днепре и Кременчуге.

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