Июль, 15 в 16:16

В мае был самый большой пик потерь среди украинских военных. Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников.

По его словам, тогда преимущество российских войск было наибольшим, особенно на Донбасском направлении. Они использовали до тысячи артиллерийских снарядов в час.

— Это было безумное давление, а у нас не было возможности им отвечать: у нас не было столько патронов. В мае действительно до ста ребят, к сожалению, погибало, и до 300-400 были ранены, — сказал министр.

Алексей Резников добавил, что ситуация изменилась, когда мы получили оружие 155 калибра, среди которого были гаубицы М777, затем поехали М109, CAESAR, Panzerhaubitze и так далее. В целом контрбатарейная борьба сразу уменьшила интенсивность огня.

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Также Алексей Резников добавил, что не может называть количество потерь среди украинских военных, чтобы не дарить врагу детали.

Но, по его словам, они существенно отличаются от огромных потерь российских оккупантов.