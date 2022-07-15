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Факты / Украина

Накрыли россиян в Новой Маячке: ВСУ в Херсонской области уничтожили штаб оккупантов

Ольга Тетеріна, редактор ленты
Требует проверки
Війна в Україні_втрати техніки РФ
Фото: Генштаб ВСУ

Украинские защитники нанесли удар по штабу и казарме врага в Новой Маячке Херсонской области.

Об этом сообщил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань.

– Вчера около 22.00 ВСУ накрыли россиян в Новой Маячке. Там оккупанты в помещении бывшего детского санатория обустроили себе штаб и казармы. Которых уже нет. Ждем официальный подсчет мертвых россиян, — отметил он.

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Также Хлань заявил, что во временно оккупированной Херсонской области среди российских захватчиков царит паника. Так, правительства российских коллаборантов и гауляйтеров эвакуировались из здания Херсонской ОГА.

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Источник: Сергей Хлань 

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