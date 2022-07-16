Июль, 15 в 22:45

В Херсонской области Вооруженные Силы Украины продолжают “смягчать” оборону российских оккупантов.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире Фейгин Live.

– В Херсонской области традиционное выпиливание нашей артиллерией, ракетными войсками и авиацией. Я там уже устаю считать удары. Мы размягчаем оборону Херсонской области. Мы выносим там боевые порядки и систему обеспечения оперативно-тактического уровня. Затем дойдет до тактического. А потом произойдет что-нибудь интересное, — сказал он.

Также Арестович отметил, что контрнаступление украинские военные могут начать в августе для того, чтобы не допустить проведения так называемого референдума, которое россияне запланировали на 11 сентября.