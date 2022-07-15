Июль, 15 в 13:51

Военный эксперт Олег Жданов оценил, поможет ли российской армии решение Владимира Путина расконсервировать резервы и ввести трудовую повинность для россиян ради поддержки войны против Украины.

– Путин пытается исправить ситуацию и перевести экономику на военные рейки. Он понимает, что война пошла на истощение и что они эту войну проигрывают. Того оперативного резерва или оперативного состава ВС РФ, который был у них в начале вторжения, уже не хватает, – заявил Жданов в эфире национального телемарафона 15 июля.

Он напомнил, что Институт изучения войны дал цифру в 65-70% резервов, потраченных россиянами в Украине.

– А откуда брать резервы? Оттуда и взялся закон о трудовой повинности. Но это нужно было делать за год до вторжения. Экономике РФ нужно от 6 до 11 месяцев. Сегодня вряд ли это может сработать в условиях санкций и того состояния, в котором находятся предприятия. В ближайший период это не поможет российской армии, – считает эксперт.

Жданов также отметил, что россиян, которые соглашаются идти воевать против Украины, в некоторых регионах РФ куда меньше, чем тех, кто отказывается или даже уходит из российской армии. В частности, по его словам, плохая ситуация с привлечением резервов в Калининграде.

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В то же время он отметил, что на сегодня, к сожалению, россияне все еще превосходят Украину по количеству пехоты на том же Донбассе, где ведутся самые ожесточенные бои.

– Мы отстаем по пехоте только потому, что нам некуда посадить эту пехоту, нет брони. Мы могли бы выставить куда больше пехоты и даже иметь преимущество по численности, но из-за отсутствия тяжелого вооружения мы не можем достичь паритета, – резюмировал Олег Жданов.

Фото: Факты ICTV