Шмыгаль призвал Евросоюз признать Россию государством-террористом
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время разговора с Высоким представителем Евросоюза Жозепом Боррелем призвал ЕС признать Россию страной-террористом.
Он отметил, что армия РФ систематически и в значительных масштабах совершает террористические акты против гражданского населения.
— Вчера ракетным ударом в центр Винницы россияне убили более 23 человек, из которых трое детей. Более полутора сотен граждан обратились в больницы, из них десятки в тяжелом состоянии. Продолжается разбор завалов. Сегодня утром Россия обстреляла два университета в центре Николаева. То есть целенаправленно уничтожает образовательные учреждения перед началом учебного года. Удар по вокзалу в Краматорске, торговом центре в Кременчуге. Все это терроризм, – сказал Шмыгаль.
Премьер-министр поблагодарил Жозепа Борреля за его личную четкую позицию относительно преступлений, которые Россия совершает в Украине.
Помимо этого, Шмыгаль подчеркнул важность продолжения политики ужесточения санкций против РФ.
– Мы ожидаем седьмого пакета. Что в нем будут так называемые вторичные санкции. В дальнейшем должны продолжить отключение российских банков от SWIFT, запретить захождение судов под флагом стран-членов ЕС в российские морские порты, ввести санкции против российских криптоактивов, наложить запрет на российские СМИ в Европе — это важно и для Украины, и для Европы во избежание гибридных воздействий и дезинформации, — добавил премьер.