Июль, 15 в 21:50

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время разговора с Высоким представителем Евросоюза Жозепом Боррелем призвал ЕС признать Россию страной-террористом.

Он отметил, что армия РФ систематически и в значительных масштабах совершает террористические акты против гражданского населения.

— Вчера ракетным ударом в центр Винницы россияне убили более 23 человек, из которых трое детей. Более полутора сотен граждан обратились в больницы, из них десятки в тяжелом состоянии. Продолжается разбор завалов. Сегодня утром Россия обстреляла два университета в центре Николаева. То есть целенаправленно уничтожает образовательные учреждения перед началом учебного года. Удар по вокзалу в Краматорске, торговом центре в Кременчуге. Все это терроризм, – сказал Шмыгаль.

Премьер-министр поблагодарил Жозепа Борреля за его личную четкую позицию относительно преступлений, которые Россия совершает в Украине.

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Помимо этого, Шмыгаль подчеркнул важность продолжения политики ужесточения санкций против РФ.