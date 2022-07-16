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Факты / Украина

Россия обстреляла ракетами Днепр, в городе загорелся пожар

Валентина Чорна, редактор ленты
Подтверждено
Россия обстреляла ракетами Днепр, в городе загорелся пожар

Вечером 15 июля в Днепре прозвучало несколько сильных взрывов.

Об этом сообщили местные жители, а мэр Днепра Борис Филатов попросил горожан оставаться в укрытиях.

Нардеп Алексей Гончаренко сообщил, что после “прилетов” в городе возник сильный пожар, горят авто. О пострадавших пока ничего не известно.

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По словам заместителя мэра Михаила Лысенко, после ракетной атаки РФ по Днепру в городе могут возникнуть проблемы с поставкой воды.

– В результате ракетной атаки на город Днепр некоторое время могут иметь место перебои с поставкой воды. Полные ванны набирать водой не надо. Мы уже работаем, – сообщил он в соцсетях.

Воздушная тревога в Днепропетровской области длилась почти два часа, с 19.45 до 21.26.

Напомним, сегодня Россия атаковала и Одесскую область. Враг выпустил по области три ракеты, одну из них сбили силы ПВО. К счастью, пострадавших нет.

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