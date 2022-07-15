Июль, 15 в 17:20

Замминистра обороны Анна Маляр рассказала, почему нельзя озвучивать информацию об украинских пленных.

– Вопросом обмена пленных занимаются специалисты. Любая публичность конкретного пленника обычно приводит к увеличению требований врага по обмену и увеличивает личную опасность для этого человека. Поэтому, если ваш знакомый либо родственник попали в плен, общайтесь с государственными органами, занимающимися обменом, – призвала она в заявлении, опубликованном на ее странице в Facebook 15 июля.

Она добавила, что все публичные действия таким людям необходимо координировать с госорганами, чтобы “благими намерениями не устилать дорогу в ад”.

Так, Координационный штаб по обращению с военнопленными подчеркивает, что публичное распространение информации о пленных может повредить процессу обмена.

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– Помните: распространение развернутой информации о конкретном человеке, находящемся в плену, может осложнить процесс обмена и представлять опасность для самого пленника, – говорится в сообщении.

Отмечается, что информация о значимости человека, его политических взглядах, месте службы, предыдущей работе, родных и близких провоцирует придирчивое отношение врага, в результате чего требования к обмену конкретной личности могут быть завышены, а сам процесс – максимально усложнен.

Кроме того, распространение информации о позывных, воинской части, месте дислокации подразделения, обстоятельствах попадания в плен несет угрозу не только самому пленнику, но его боевым собратьям и подразделению.

Людей, которые потеряли связь с близкими, находящимися на военной службе, в зоне ведения боевых действий или на оккупированных территориях, призывают обращаться в уполномоченные государственные институты, которые занимаются вопросами поиска и обмена пленных.

Таким же образом просят поступать тех, кто подозревает, что близкий человек находится в плену у врага.

Фото: Мінреінтеграції