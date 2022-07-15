Июль, 15 в 15:38

Если бы в Украине не работала ПВО, то последствия вражеских российских ударов были бы гораздо ужаснее. Ведь 50% ракет, которые летят в наши города, сбивает украинская противовоздушная оборона.

Такие цифры озвучил министр обороны Алексей Резников. Он объяснил, что сегодня не существует 100% защиты от крылатых и баллистических ракет определенного вида, например, от тех же Калибров.

По его словам, те же израильские специалисты скажут, что гарантируют защиту на 80%, но не сто. Так, известная система защиты Железный купол тоже сбивает определенный тип ракет, но не крылатые ракеты.

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— Говорить о том, что можно закрыть небо полностью, я бы не брался. Но улучшить системы противовоздушной и противоракетной обороны мы обязаны и это уже утверждено: независимо от того, когда будет парад победы Украины над Россией. Все равно нам нужно развивать свою собственную противоракетную и противовоздушную систему обороны, как это сделало государство Израиль, – отметил он.

Ранее в Воздушных силах ВСУ также объясняли, что чаще всего удается сбивать ракеты, которые летят со скоростью 900 км/ч. Это ракеты типа Калибр, типа Х-55, Х-101. В то же время труднее сбивать ракеты комплексов Искандер, Точка-У.