Июль, 15 в 8:24

В оккупированной Кадиевке (Стаханов) Луганской области горит очередной склад боеприпасов российских захватчиков.

Об этом сообщила 72-я отдельная механизированная бригада (ОМБр) имени Черных Запорожцев.

— Доброе утро оккупанты. Временно оккупированная Кадиевка, Луганская область. Неплохо детонирует российский склад с боеприпасами, — отметили в бригаде.

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На видео видно пожар на одном из объектов в оккупированном городе и звуки разрывов, свидетельствующие о детонации боеприпасов.

Так называемые власти “ЛНР” заявили, мол, это ВСУ выпустили по Кадиевке шесть ракет из американских гаубиц Himars. В то же время официальной информации на этот счет пока нет.

Также отмечается, что взрывы начались ночью, но пожар до сих пор не потушили. Местные Telegram-каналы сообщили, что в Кадиевке частично перекрыто движение транспорта в сторону бывшего мясокомбината.