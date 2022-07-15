В оккупированной Кадиевке в Луганской области горит склад боеприпасов россиян
В оккупированной Кадиевке (Стаханов) Луганской области горит очередной склад боеприпасов российских захватчиков.
Об этом сообщила 72-я отдельная механизированная бригада (ОМБр) имени Черных Запорожцев.
— Доброе утро оккупанты. Временно оккупированная Кадиевка, Луганская область. Неплохо детонирует российский склад с боеприпасами, — отметили в бригаде.
На видео видно пожар на одном из объектов в оккупированном городе и звуки разрывов, свидетельствующие о детонации боеприпасов.
Так называемые власти “ЛНР” заявили, мол, это ВСУ выпустили по Кадиевке шесть ракет из американских гаубиц Himars. В то же время официальной информации на этот счет пока нет.
Также отмечается, что взрывы начались ночью, но пожар до сих пор не потушили. Местные Telegram-каналы сообщили, что в Кадиевке частично перекрыто движение транспорта в сторону бывшего мясокомбината.