Июль, 15 в 9:24

Во временно оккупированной Херсонской области среди российских захватчиков царит паника. Так, “правительства” российских коллаборантов и гауляйтеров эвакуировались из здания Херсонской ОГА.

Об этом заявил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань в эфире Радио Свобода.

— Два “правительства” (коллаборантов и оккупантов) эвакуировались из здания ОГА, хотя в последнее время они там располагались, занимали все кабинеты и вели бурную деятельность. Но последние два дня их уже нет, они где-то расположились в других местах, – рассказал он.

Депутат облсовета уточнил, что сотрудники российской спецслужбы умышленно разместили среди больных в местной больнице, чтобы использовать гражданских в качестве “живого щита”.

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Хлань считает, что это свидетельствует о том, что планы оккупантов на проведение “референдума” в Херсонской области провалились.

– Сегодня уже нет точной информации, что оккупанты продолжают планомерно готовиться, – заверил он.

Ранее Хлань также сообщал, что во временно оккупированном Херсоне захватчики перебрасывают технику на левый берег Днепра. Они готовятся к уличным боям, усиливая блокпосты в городе.