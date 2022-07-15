Июль, 15 в 17:31

Окончание войны до конца этого года абсолютно возможно. Такое мнение высказал министр обороны Украины Алексей Резников.

– Это возможно абсолютно. Я могу это сказать, хоть я и юрист, но который уже немного с военными общается. Даже с военной точки зрения, это абсолютно реалистичный план – освобождение по меньшей мере наших территорий по состоянию на 23 февраля 2022 года, – отметил он.

Алексей Резников объяснил, что окончание войны до конца года реально, если наши партнеры будут продолжать нам помогать, уже совершенно не сомневаясь, что они помогают победителю.

Министр напомнил, что раньше они считали, что Украина через три дня сдаст Киев, поэтому нам не сильно помогали, только поддерживали.

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