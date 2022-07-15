Июль, 15 в 9:53

С начала полномасштабной войны Вооруженные силы Украины уничтожили около 38 тыс. российских оккупантов. За прошедшие сутки ликвидировали еще 130 захватчиков.

Обновленные потери России назвали в Генштабе ВСУ. Также украинские военные за минувшие сутки уничтожили еще пять вражеских танков, 14 боевых бронированных машин, две артиллерийские системы и сбили один самолет.

Общие боевые потери РФ в войне против Украины:

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танки – 1 672 (+5);

боевые бронированные машины – 3 866 (+14);

артиллерийские системы – 842 (+2);

РСЗО – 247;

средства ПВО – 109;

самолеты – 220 (+1);

вертолеты – 188;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 681;

крылатые ракеты – 155;

корабли/катера – 15;

автомобильная техника и автоцистерны – 2 731 (+11);

специальная техника – 67.

Наибольшие потери российские оккупанты понесли на Краматорском направлении.

Больше о ситуации на фронте узнавайте из карты боевых действий в Украине.