ВСУ ликвидировали около 38 тыс. военных РФ – за сутки еще 130
Фото: Генштаб ВСУ
С начала полномасштабной войны Вооруженные силы Украины уничтожили около 38 тыс. российских оккупантов. За прошедшие сутки ликвидировали еще 130 захватчиков.
Обновленные потери России назвали в Генштабе ВСУ. Также украинские военные за минувшие сутки уничтожили еще пять вражеских танков, 14 боевых бронированных машин, две артиллерийские системы и сбили один самолет.
Общие боевые потери РФ в войне против Украины:
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- танки – 1 672 (+5);
- боевые бронированные машины – 3 866 (+14);
- артиллерийские системы – 842 (+2);
- РСЗО – 247;
- средства ПВО – 109;
- самолеты – 220 (+1);
- вертолеты – 188;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 681;
- крылатые ракеты – 155;
- корабли/катера – 15;
- автомобильная техника и автоцистерны – 2 731 (+11);
- специальная техника – 67.
Наибольшие потери российские оккупанты понесли на Краматорском направлении.
Больше о ситуации на фронте узнавайте из карты боевых действий в Украине.