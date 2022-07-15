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Факты / Украина

ВСУ ликвидировали около 38 тыс. военных РФ – за сутки еще 130

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
ВСУ ликвидировали около 38 тыс. военных РФ – за сутки еще 130
Фото: Генштаб ВСУ

С начала полномасштабной войны Вооруженные силы Украины уничтожили около 38 тыс. российских оккупантов. За прошедшие сутки ликвидировали еще 130 захватчиков.

Обновленные потери России назвали в Генштабе ВСУ. Также украинские военные за минувшие сутки уничтожили еще пять вражеских танков, 14 боевых бронированных машин, две артиллерийские системы и сбили один самолет.

Общие боевые потери РФ в войне против Украины:

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  • танки – 1 672 (+5);
  • боевые бронированные машины – 3 866 (+14);
  • артиллерийские системы – 842 (+2);
  • РСЗО – 247;
  • средства ПВО – 109;
  • самолеты – 220 (+1);
  • вертолеты – 188;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 681;
  • крылатые ракеты – 155;
  • корабли/катера – 15;
  • автомобильная техника и автоцистерны – 2 731 (+11);
  • специальная техника – 67.

Наибольшие потери российские оккупанты понесли на Краматорском направлении.

Больше о ситуации на фронте узнавайте из карты боевых действий в Украине.

Источник: Генштаб ВСУ
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