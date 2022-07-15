ВСУ уничтожили из HIMARS более 30 логистических объектов российской армии – Мотузяник

Июль, 15 в 17:00

ВСУ сейчас нуждаются больше всего в дальнобойной артиллерии для уничтожения логистики российских оккупантов, заявил в эфире национального телемарафона спикер Минобороны Украины Александр Мотузяник.

По его словам, благодаря системам залпового огня HIMARS украинские военные уничтожили уже более 30 логистических объектов российской армии.

– Напомню о знаменитых HIMARS, которые сегодня прекрасно работают на передовой. За последние недели уничтожено более 30 логистических военных объектов противника, из-за чего, например, сейчас наступательный потенциал российских оккупационных войск значительно снижен, – подчеркнул он.

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Недавно президент США Джо Байден подписал новый пакет оборонной помощи Украине на сумму $400 млн, которая включает новые системы залпового огня HIMARS.

На днях в Пентагоне официально подтвердили, что Украина получит от США еще четыре ракетных артиллерийских системы и боеприпасы к ним.