$1 млрд к экспортной выручке и рост ВВП на 5%: чего ожидать после разблокирования портов Украины

Июль, 16 в 18:26

Разблокировка портов может принести Украине до $1 млрд дополнительной экспортной выручки в месяц.

Об этом заявил директор Центра экономических стратегий Глеб Вышлински.

Предварительно речь идет о разблокировании трех портов, которые входят в пятерку крупнейших портов Украины по экспорту зерновых: Одесса, Черноморск и Южный.

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Кроме того, работа портов добавит 5% ВВП.

— Это очень много, это способность страны дольше воевать на месяца. Также ощутимо снизятся цены на продукты питания и немножко замедлится глобальная инфляция, –написал на своей странице в Facebook стратег финансовой компании Finteum Андрей Нестерук.

На этой неделе цены на пшеницу с поставкой в сентябре 2022 года на бирже в Чикаго находятся на минимальном уровне с февраля — $291. Это на 11% ниже, чем неделю назад, и на 38% ниже, чем во время пика 17 мая.

— Рынок в эту цену закладывает вероятность возобновления морских поставок из Украины, но не на 100%. Если морские поставки заработают полноценно, то цены еще упадут, если нет, то вырастут, — говорит Нестерук.

Напомним, что в Стамбуле 13 июля состоялись переговоры делегаций Украины, Турции, России и представителей ООН для решения вопроса разблокировки экспорта украинского зерна морскими путями.

По итогам переговоров договорились о зеленых коридорах во время движения грузов. Турция же при поддержке ООН будет инспектировать российские корабли.

Источник: Forbes

Фото: Depositphotos