Июль, 16 в 1:13

Американские дальнобойные реактивные системы залпового огня M270 MLRS приехали в Украину “в приятном количестве”.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире Фейгин Live. Он отметил, что благодаря этим системам ВСУ смогут работать еще более качественно.

– Приехали M270, количество не назову, но это приятное количество. У них вместо шести ракет – 12. Каждая ракета программируется отдельно, летит в свою цель, и они любят точность. Они много приятных минут доставят российскому командованию, – сказал он.

Отметим, что первые M270 MLRS прибыли в Украину в пятницу, 15 июля.

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Эти реактивные системы залпового огня предназначены для уничтожения закрытых огневых позиций врага при любых погодных условиях на расстоянии более 30 км. Они уже около 40 лет находятся на вооружении Вооруженных сил США.