Фотографировали склад после ракетного удара: в Одессе задержали четырех человек

Июль, 16 в 16:10

Полиция задержала в Одессе четырех подозрительных людей, фотографировавших на телефон склад производственно-торговой компании, по которому утром 16 июля РФ нанесла ракетный удар.

Также в их телефонах правоохранители обнаружили фото объектов инфраструктуры и блок-постов, сообщил спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук.

По его словам, один из задержанных вел себя неадекватно и не реагировал на законные требования полиции.

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– В его телефоне нашли доказательства активного общения с абонентами в России, – уточнил Братчук.

Утром 16 июля РФ нанесла ракетный удар по Одессе с самолетов стратегической авиации Ту-95. Крылатая ракета попала в склад производственно-торговой компании.

Там начался пожар на площади в 1 тыс. кв. м, который спасатели тушили почти шесть часов.

По состоянию на данный момент, информации о погибших и пострадавших нет.