Июль, 16 в 13:22

16 июля российские оккупанты продолжают наносить ракетные удары по гражданским объектам на территории Украины.

Карта боевых действий в Украине на 16.07.2022

В приграничных с Украиной районах Беларуси, что на Волынском и Полесском направлениях, Генеральный штаб Вооруженных сил Украины существенных изменений в положении и деятельности подразделений ВС РБ не зафиксировал.

На Северском направлении под минометным огнем РФ находились позиции украинских войск вблизи Заруцкого, Старикового и Будивельного Сумской области.

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На Харьковском направлении враг, пытаясь помешать продвижению украинских войск, нанес авиационный удар неподалеку от Мосьпанового и обстрелял из артиллерии районы Харькова, Питомника, Новопокровки, Протоповки, Русских Тишков, Дуванки и Коробочкино.

На Славянском направлении нанесен авиаудар вблизи Богородичного.

Артиллерийские обстрелы фиксировались в районах населенных пунктов Дибровное, Чепиль, Константиновка, Новониколаевка, Мазановка, Богородичное, Никольское и Гусаровка.

На Донецком направлении армия РФ обстреляла районы Закотного, Северского, Григорьевки, Татьяновки, Донецкого и Райгородка.

В направлении Спорного – Ивано-Дарьевки украинские защитники успешно отразили штурмовые действия оккупантов.

Под авиаударами на Бахмутском направлении находились районы недалеко от Берестового и Нью-Йорка, а под артиллерийским огнем – районы Берестового, Соледара, Звановки, Семигорья.

Благодаря точному огню украинских воинов захлебнулись попытки штурма россиян в сторону Доломитного – Новолуганского и Доломитного – Семигорья.

Такая же участь постигла армию РФ в направлении Роты – Вершины.

Отойдя, оккупанты перегруппировались и возобновили наступление на Углегорскую ТЭС. Сейчас там ведутся бои.

Россияне, чтобы вытеснить украинские подразделения из занятых рубежей, нанесли авиаудар вблизи Авдеевки.

Кроме того, армия РФ обстреляла из артиллерии районы 10 населенных пунктов на Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях.

На Южнобужском направлении российские захватчики нанесли артиллерийские обстрелы по районам 11 населенных пунктов, а также прибегали к воздушной разведке с помощью беспилотника.

На побережье Азовского моря оккупанты пытаются возобновить деятельность морских портов, чтобы вывезти захваченное имущество.

В готовности к нанесению ракетных ударов по объектам на территории Украины у России находятся три носителя высокоточного оружия.

Потери РФ на 16 июля 2022

личного состава – около 38 140 (+140),

танков ‒ 1 677 (+5),

боевых бронированных машин ‒ 3 874 (+8),

артиллерийских систем – 846 (+4),

реактивных систем залпового огня – 247,

средств противовоздушной обороны – 109,

самолетов – 220,

вертолетов – 188,

беспилотников оперативно-тактического уровня – 687 (+6),

крылатых ракет – 162 (+7),

кораблей (катеров) – 15,

автомобильной техники и автоцистерн – 2 735 (+4),

специальной техники – 68 (+1).

Полномасштабная война в Украине длится уже 143-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.