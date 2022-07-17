Крылатая ракета – самая сложная цель: Жданов назвал причины, почему ПВО Украины не всегда срабатывает

Июль, 16 в 21:28

Военный эксперт Олег Жданов назвал две причины из-за которых украинская ПВО не всегда сбивает вражеские ракеты. Он подчеркнул, что крылатая ракета – самая сложная цель, которую трудно перехватить украинской ПВО.

— Все небо покрывают радиолокационные станции. Они где-то видят, а где-то не видят. Но в основном они видят. Единственное, что иногда, замечая ракеты, не хватает времени поднимать истребительную авиацию или ПВО не успевает ее перехватить до конечной цели. Во-вторых, крылатая ракета – самая сложная цель. Она может изменять свою траекторию в любой момент. Она улетает, огибая рельеф местности. То есть если есть препятствие, то оно поднимается. Если есть низменность – она окускается. Поэтому очень сложно эту ракету сбить, – объяснил эксперт.

Напомним, что 16 июля российские агрессоры запустили по Украине шесть ракет из района Каспийского моря. Четыре из них сбили Воздушные силы Украины.

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Фото: Depositphotos