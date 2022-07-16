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Факты / Украина

Крым стал хабом перемещения техники РФ: в ГУР прояснили вопрос относительно использования HIMARS на полуострове

Малиновская Ангелина, редактор ленты
HIMARS

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Вадим Скибицкий ответил на вопрос, может ли Украина использовать американские РСЗО HIMARS по территории оккупированного Крыма.

– На сегодняшний день Крымский полуостров стал хабом перемещения всей техники и вооружения, которое идет из РФ в южные районы нашего государства. Это прежде всего скопление военной техники, боеприпасов и материалов, которые сосредотачиваются в Крыму, а затем направляются для обеспечения российских оккупационных войск, — сообщает он.

Также представитель ГУР отметил, что Черноморский флот РФ активно используется для нанесения ракетных ударов по нашей территории.

— Прежде всего, это системы Калибр, фрегаты, малые ракетные корабли, подлодки, которые на постоянной основе несут боевое дежурство, ждут команды, а затем производят пуски, несмотря на время суток. Поэтому это тоже одна из целей, которые необходимо поражать, чтобы обеспечить безопасность граждан, наших объектов и вообще Украины, — говорит Скибицкий.

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Напомним, что благодаря системам залпового огня HIMARS украинские военные уничтожили уже более 30 логистических объектов российской армии.

Фото: Getty Images

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