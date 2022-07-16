Крым стал хабом перемещения техники РФ: в ГУР прояснили вопрос относительно использования HIMARS на полуострове

Июль, 16 в 20:05

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Вадим Скибицкий ответил на вопрос, может ли Украина использовать американские РСЗО HIMARS по территории оккупированного Крыма.

– На сегодняшний день Крымский полуостров стал хабом перемещения всей техники и вооружения, которое идет из РФ в южные районы нашего государства. Это прежде всего скопление военной техники, боеприпасов и материалов, которые сосредотачиваются в Крыму, а затем направляются для обеспечения российских оккупационных войск, — сообщает он.

Также представитель ГУР отметил, что Черноморский флот РФ активно используется для нанесения ракетных ударов по нашей территории.

— Прежде всего, это системы Калибр, фрегаты, малые ракетные корабли, подлодки, которые на постоянной основе несут боевое дежурство, ждут команды, а затем производят пуски, несмотря на время суток. Поэтому это тоже одна из целей, которые необходимо поражать, чтобы обеспечить безопасность граждан, наших объектов и вообще Украины, — говорит Скибицкий.

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Напомним, что благодаря системам залпового огня HIMARS украинские военные уничтожили уже более 30 логистических объектов российской армии.

Фото: Getty Images