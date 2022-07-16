Июль, 16 в 15:52

Вчера, 15 июля, над Белой Церковью Киевской области Воздушные силы Украины обезвредили вражескую ракету.

Фото с места проишествия обнародовала полиция Киевской области. Отмечается, что из-за падения обломков ракеты пострадавших и разрушений нет.

— В результате падения обломков ракеты рядом с одним из сел, пострадавших и разрушений нет. Полицейские Киевской области провели осмотр места происшествия. Призываем граждан в случае воздушной тревоги немедленно проходить в укрытие! – говорится в сообщении.

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Напомним, что вчера враг атаковал и Днепропетровскую область. Украинским военным удалось сбить четыре из шести российских ракет Х-101.

К сожалению, одна из ракет попала в завод Южмаш в Днепре. В результате удара погибли три человека, еще 16 получили ранения.

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