Июль, 16 в 14:13

Члены Совета Безопасности ООН осудили агрессию России против Украины и признали, что действия оккупантов направлены на уничтожение украинской идентичности.

Об этом сообщили в Минкульте по итогам заседания Совета безопасности ООН, которое состоялось в пятницу, 15 июля.

— По состоянию на сегодняшний день россияне совершили 423 преступления против нашего культурного наследия. Они целятся в наше наследие намеренно. Каждый спикер выразил свое видение войны в Украине – и оно единственное – Россия пытается уничтожить нашу идентичность. Все участники (кроме РФ, конечно) осудили агрессию России против Украины, которая уничтожает культурное наследие, наш язык, литературу, разворовывает наши музеи. Это попытка стереть с лица земли все украинское, – отметил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

Он добавил, что международные организации должны усилить давление на Россию, чтобы остановить терроризм против украинской нации.

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Также Ткаченко поблагодарил Албанию и Польшу за организацию заседания и всех стран-участниц, которые искренне поддерживают Украину.

На мероприятии присутствовали как постоянные представители стран ООН, так и представители ЮНЕСКО и ИКОМОС (Международный совет по сохранению памятников и исторических мест – ИФ-У).

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Фото:Мининформполитики