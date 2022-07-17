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Факты / Украина

Обстреляли ракетами Искандер-М: в результате ударов РФ разрушены 27 зданий в Покровске

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Обстреляли ракетами Искандер-М: в результате ударов РФ разрушены 27 зданий в Покровске

Российские военные дважды ударили баллистической ракетой Искандер-М по мирным жителям Покровска Донецкой области.

– В результате обстрела Покровска Донецкой области повреждены по меньшей мере 27 зданий, — сообщает пресс-служба Нацполиции Украины.

Отмечается, что полицейские задокументировали военное преступление РФ, по факту начато уголовное производство.

Обстреляли ракетами Искандер-М: в результате ударов РФ разрушены 27 зданий в Покровске / 4 фотографии

Напомним, что в результате обстрелов территории Покровской громады со стороны России есть жертвы и раненые среди мирного населения.

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К слову, количество обстрелов на Луганщине значительно уменьшилось. Российские военные имеют усложненную логистику, которая идет нам на руку. Если раньше оккупанты имели значительное преимущество в огневом влиянии, то благодаря западному оружию мы наверстали и стали сильнее.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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