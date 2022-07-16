Оккупанты не оставляют свои провальные попытки захватить Углегорскую ТЭС – Генштаб

Июль, 16 в 18:58

Генштаб сообщил, что российские оккупанты не оставляют свои провальные попытки захватить Углегорскую ТЭС. Также агрессоры продолжают обстреливать украинские населенные пункты и наносить авиаудары по ряду направлений.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном 16 июля.

– Агресор совершил обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии, танков и минометов в районах населенных пунктов Харьков, Протопоповка, Прудянка, Дементиевка, Светличное, Никольское, Черкасские Тишки, Старый Салтов, Рубежное, Коробочкино, Долина, Ивановка, Барвенково, и Константиновка, – сказано в заявлении.

Также оккупанты нанесли авиаудары вблизи Нью-Йорка, Берестового, Соледара, Мосьпанового и Богородичного, обстреляли гражданскую и военную инфраструктуру в районах населенных пунктов Северск, Верхнекаменское, Александровка, Никифоровка, Донецкое, Спорное, Майское, Покровское, Соледар, Нью-Йорк, Кодема и другие.

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– Наступательными и штурмовыми действиями враг пытался улучшить тактическое положение в районах населенных пунктов Ивано-Дарьевка, Григоровка, Новолуганское, Семигорье и установить контроль над территорией Углегорской ТЭС. Успехов нет – украинские воины заставили противника отойти, – отметили в Генштабе.

Тем временем на Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты обстреливали позиции наших войск из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Новомихайловка, Владимировка, Каменское, Угледар, Невельское, Времевка, Белогорье, Белогорье, Щербаки, Тоненькое, Пречистовка, Новополье, Новоселке и других. Еще один авиаудар зафиксировали возле Авдеевки.

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Фото: Википедия