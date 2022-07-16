Июль, 16 в 0:46

Российские оккупанты уже несколько раз меняют версии, куда стреляли в Виннице в четверг, 14 июля.

Как сообщает командование Воздушных сил ВСУ, сразу после ракетного удара по городу пропагандисты заявили об уничтожении группы националистов в Доме офицеров.

– Впоследствии было заявление об уничтоженном там складе боеприпасов. Уже сегодня Минобороны страны-оккупанта заявляет об уничтожении руководящего состава Воздушных сил. Чего стоят заявления агрессора мы видим в их статистике, где они говорят о потерях украинской армии. Они уже “уничтожили” как минимум три украинских армии, — говорится в сообщении.

Отмечается, что ракеты Калибр, попавшие по площади Победы в Виннице, привели к серьезным разрушениям инфраструктуры.

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— Пострадал и Дом офицеров, де-юре принадлежавший Воздушным силам, а де-факто являвшийся культурным заведением всего города, где проводились крупнейшие концерты украинских звезд, где работали десятки детских кружков, союзов и общественных организаций, здесь были студии звукозаписи, кафе и отделения ПриватБанк, — говорится в сообщении.

Командование Воздушных сил не исключает, что ракетный удар планировался именно по концертному залу, где в тот день должна была выступать певица Роксолана.

Напомним, что 14 июля российские оккупанты обстреляли Винницу ракетами Калибр, выпущенными из акватории Черного моря. В результате погибли 23 человека, среди которых трое детей.