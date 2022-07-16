Июль, 16 в 14:54

16 июля российские военные нанесли ракетные удары по ряду украинских городов.

Одесскую область самолеты стратегической авиации РФ Ту-95 атаковали со стороны Ставрополья.

Крылатая ракета (предварительно Х-101, – Ред.) попала в склад производственно-торговой компании, после чего вспыхнул пожар на площади около 1 тыс. кв. м.

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75 спасателей с привлечением 18 единиц техники боролись с возгоранием почти шесть часов.

Обломки вражеской ракеты, которой Россия вечером 15 июля атаковала Киевскую область, упали в поле в Белоцерковском районе.

Утром в Кременчуге Полтавской области обнаружили обломки ракеты, которую РФ выпустила около 21.00 15 июля.

Минометному обстрелу подвергся район близ села Железный Мост Новгород-Северского района Черниговской области.

Один человек погиб и четыре получили ранения во время обстрелов из ствольной артиллерии и минометов Глуховской общины Сумской области.

Еще трое гражданских пострадали в Белопольской общине.

10 минометных прилетов накануне зафиксировали в Шалыгинской общине, четыре взрыва прогремели в Середино-Будской общине.

Шосткинский район страдал от минометных обстрелов утром 16 июля.

Три человека погибли и 16 получили ранения после ракетного удара по Днепру 15 июля. Две из шести ракет попали в завод Южмаш и улицу рядом. Остальные ракеты сбили украинские военные.

В Никополе оккупанты обстрелами из Градов повредили 12 многоэтажных домов, школу и ПТУ.

Одного человека с ранениями госпитализировали в больницу, два человека погибли под завалами.

Под обстрелом с самого утра находились также Зеленодольская, Апостоловская и Широковская общины.

В селе Шестерня повреждены дома. Обошлось без пострадавших.

Четверо человек получили травмы после ракетного удара по Чугуеву Харьковской области.

Российские захватчики частично разрушили жилой многоквартирный дом. Под вражеским огнем также находились Дергачевский и Изюмский районы.

В Луганской области армия РФ нанесла четыре ракетных удара, осуществила три артиллерийские атаки и еще пять длительных минометных обстрелов.

В течение суток областные власти зафиксировали 13 фактов разрушения жилья местных жителей, а также административного здания и магазина.

Обнаружено тело женщины, погибшей в результате одного из артобстрелов накануне.

Согласно данным областной военной администрации, боевики и представители оккупационных войск РФ захватили семь административных зданий, чтобы разместить там свои псевдоструктуры.

В Донецкой области в течение суток погибли 8 человек и еще 14 получили ранения.

В частности, от обстрелов пострадал жилищный сектор в Авдеевке, Бахмуте, Горняке, Краматорске, Красногоровке, Верхнекаменском, Островском.

Снова находилось под вражеским огнем помещение Авдеевского коксохимического завода.

Попали россияне также в рынок в Бахмуте, центральную площадь в Краматорске и поле в Новомарковом.

Ночью 16 июля оккупанты ранили человека и повредили частный дом в Северске, а утром нанесли шесть ударов по Константиновке. Ракетами разрушены дома в частном секторе.

На рассвете российские военные обстреляли Николаев и Ингульскую общину. Не утихают обстрелы сел вдоль линии разграничения Березнеговатской общины.

Из-за боевых действий критическая ситуация в пригородах Херсона, а также в Каховском и Бериславском районах. По данным ОВА, есть раненые и убитые мирные жители.

Между тем СБУ и правоохранители продолжают фиксировать новые случаи коллаборантства, открывая по этим фактам уголовные производства.

Известно, что большинство тех, кто сотрудничает с оккупантами, принадлежат к кругу общения бывшего мэра Херсона и экс-нардепа Владимира Сальдо.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 143-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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