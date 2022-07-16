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Факты / Украина

РФ пошла на ракетный террор Украины, чтобы посеять панику в “тылах” – ОК Юг

Анастасия Гевко, редактор ленты
РФ пошла на ракетный террор Украины, чтобы посеять панику в “тылах” – ОК Юг
Фото: Getty Images

Представитель оперативного командования Юг Наталья Гуменюк сообщила, что Россия пошла на ракетный террор Украины, чтобы посеять панику в “тылах”.

Она добавила, что россияне пытаются усилить психологическое давление на регионы, которые считаются глубоко тыловыми, чтобы вызвать внутреннее напряжение в стране.

– Таким образом РФ пытается сделать так, чтобы украинцы не понимали, что линия фронта продвигается в сторону возвращения оккупантов в их страну и очистки наших территорий, – сказала Гуменюк в эфире национального телемарафона.

Она выразила убеждение, что такой ход призван помочь РФ присвоить себе воображаемые победы.

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Основной же целью ракетных ударов России является уничтожение всего, что считается украинским.

Так, агрессоры в очередной раз обстреляли Одессу 16 июля. Существует вероятность, что они пытаются разбить логистические склады Украины, так как после освобождения острова Змеиный мы начали вывозить на продажу зерно.

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