Июль, 17 в 12:45

В течение суток российские военные потерпели поражение на двух направлениях на фронте, тем временем не прекращая обстреливать районы украинских населенных пунктов и позиции ВСУ.

Карта боевых действий в Украине на 17.07.2022

На Волынском и Полесском направлениях подразделения Вооруженных сил Беларуси продолжают выполнять определенные задачи.

Украинской стороне известно, что в приграничных районах Брестской области местным жителям ограничили посещение леса.

Сейчас смотрят

На Северском направлении ситуация особых изменений не претерпела. Враг нанес авиаудар вблизи Эсмани Сумской области.

Кроме того, РФ периодически прибегает к воздушной разведке и обстреливает из артиллерии позиции украинских войск в приграничных районах Черниговской и Сумской областей.

На Харьковском направлении россияне пытаются удерживать занятые рубежи, привлекают беспилотник типа Орлан-10 для разведки и обстреливают районы населенных пунктов Петровка, Родное, Сосновка, Слатино, Пришиб, Русские Тишки, Питомник, Верхний Салтов и другие.

Ствольную и реактивную артиллерию россияне применяли в течение суток для обстрела гражданской и военной инфраструктуры вблизи Закотного, Григоровки, Татьяновки, Звановки, Миньковки, Райгородка на Славянском направлении.

А с помощью беспилотника оперативно-тактического уровня российские войска разведывали ситуацию недалеко от Звановки, Федоровки и Серебрянки.

Неудачным для армии РФ стал штурм района населенного пункта Ивано-Дарьевка.

Дали решительный отпор оккупантам Вооруженные силы Украины при попытке продвинуться в направлении Верхнекаменки. Понеся потери, российские захватчики отошли.

Под вражеским огнем находились позиции ВСУ в районах населенных пунктов Новолуганское, Берестово, Белогоровка, Вершина, Выемка, Сухая Балка, Александрополь, а также территории Углегорской ТЭС на Бахмутском направлении.

Ракетно-авиационные удары нанесены россиянами неподалеку от Соледара, Покровского и Светлодарска.

В то же время украинские военные грамотно отразили очередную попытку армии РФ провести разведку боем вблизи Берестового и Белогоровки.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях не утихают систематические обстрелы позиций украинских войск вдоль линии столкновения.

Авиационные удары нанесены вблизи Каменки, Щербаков и Малых Щербаков.

На Южнобужском направлении российские захватчики били по районам населенных пунктов Нововоронцовка, Кобзарцы, Благодатное, Белая Криница, Трудолюбовка, Новогригоровка, Оленевка, Прибужское, Александровка, Лупарево и нанесли ракетные удары по Николаеву.

Угроза повторных обстрелов региона не уменьшается.

Чтобы узнать положение украинских войск и корректировать огонь, российские оккупанты сейчас прибегают к воздушной разведке с применением беспилотников оперативно-тактического и тактического уровней.

Кроме того, продолжают оборудовать позиции.

Потери РФ на 17 июля 2022

личного состава – около 38 300 (+160),

танков ‒ 1 684 (+7),

боевых бронированных машин ‒ 3 879 (+5),

артиллерийских систем – 846,

реактивных систем залпового огня – 248 (+1),

средств противовоздушной обороны – 110 (+1),

самолетов – 220,

вертолетов – 188,

беспилотников оперативно-тактического уровня – 688 (+1),

крылатых ракет – 166 (+4),

кораблей (катеров) – 15,

автомобильной техники и автоцистерн – 2 746 (+11),

специальной техники – 68.

Полномасштабная война в Украине длится уже 144-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.