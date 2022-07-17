Карта боевых действий на 17.07.2022 – ситуация на фронте
В течение суток российские военные потерпели поражение на двух направлениях на фронте, тем временем не прекращая обстреливать районы украинских населенных пунктов и позиции ВСУ.
Карта боевых действий в Украине на 17.07.2022
На Волынском и Полесском направлениях подразделения Вооруженных сил Беларуси продолжают выполнять определенные задачи.
Украинской стороне известно, что в приграничных районах Брестской области местным жителям ограничили посещение леса.
На Северском направлении ситуация особых изменений не претерпела. Враг нанес авиаудар вблизи Эсмани Сумской области.
Кроме того, РФ периодически прибегает к воздушной разведке и обстреливает из артиллерии позиции украинских войск в приграничных районах Черниговской и Сумской областей.
На Харьковском направлении россияне пытаются удерживать занятые рубежи, привлекают беспилотник типа Орлан-10 для разведки и обстреливают районы населенных пунктов Петровка, Родное, Сосновка, Слатино, Пришиб, Русские Тишки, Питомник, Верхний Салтов и другие.
Ствольную и реактивную артиллерию россияне применяли в течение суток для обстрела гражданской и военной инфраструктуры вблизи Закотного, Григоровки, Татьяновки, Звановки, Миньковки, Райгородка на Славянском направлении.
А с помощью беспилотника оперативно-тактического уровня российские войска разведывали ситуацию недалеко от Звановки, Федоровки и Серебрянки.
Неудачным для армии РФ стал штурм района населенного пункта Ивано-Дарьевка.
Дали решительный отпор оккупантам Вооруженные силы Украины при попытке продвинуться в направлении Верхнекаменки. Понеся потери, российские захватчики отошли.
Под вражеским огнем находились позиции ВСУ в районах населенных пунктов Новолуганское, Берестово, Белогоровка, Вершина, Выемка, Сухая Балка, Александрополь, а также территории Углегорской ТЭС на Бахмутском направлении.
Ракетно-авиационные удары нанесены россиянами неподалеку от Соледара, Покровского и Светлодарска.
В то же время украинские военные грамотно отразили очередную попытку армии РФ провести разведку боем вблизи Берестового и Белогоровки.
На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях не утихают систематические обстрелы позиций украинских войск вдоль линии столкновения.
Авиационные удары нанесены вблизи Каменки, Щербаков и Малых Щербаков.
На Южнобужском направлении российские захватчики били по районам населенных пунктов Нововоронцовка, Кобзарцы, Благодатное, Белая Криница, Трудолюбовка, Новогригоровка, Оленевка, Прибужское, Александровка, Лупарево и нанесли ракетные удары по Николаеву.
Угроза повторных обстрелов региона не уменьшается.
Чтобы узнать положение украинских войск и корректировать огонь, российские оккупанты сейчас прибегают к воздушной разведке с применением беспилотников оперативно-тактического и тактического уровней.
Кроме того, продолжают оборудовать позиции.
Потери РФ на 17 июля 2022
- личного состава – около 38 300 (+160),
- танков ‒ 1 684 (+7),
- боевых бронированных машин ‒ 3 879 (+5),
- артиллерийских систем – 846,
- реактивных систем залпового огня – 248 (+1),
- средств противовоздушной обороны – 110 (+1),
- самолетов – 220,
- вертолетов – 188,
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 688 (+1),
- крылатых ракет – 166 (+4),
- кораблей (катеров) – 15,
- автомобильной техники и автоцистерн – 2 746 (+11),
- специальной техники – 68.
Полномасштабная война в Украине длится уже 144-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.