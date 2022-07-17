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Факты / Украина

Комитет Бундестага призывает Шольца созвать Нацконференцию о помощи Украине

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Комитет Бундестага призывает Шольца созвать Нацконференцию о помощи Украине

Председатель комитета бундестага Германии по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман призвала канцлера Олафа Шольца как можно скорее созвать Национальную конференцию по Украине, чтобы согласовать дальнейшие действия относительно помощи Украине.

В конференции должны принять участие представители правительства, Вооруженных сил ФРГ, промышленности и профсоюзов.

— Цель должна состоять в том, чтобы составить упорядоченный план и инициировать следующие целенаправленные шаги взаимосогласованным образом. Пока украинская армия доблестно сдерживает жестокое российское наступление и достигает военных успехов, в том числе благодаря нашей гуманитарной, экономической и военной поддержке, Россия продолжает готовиться к крупным наступлениям, — сообщает она.

Также Штрак-Циммерман добавила, что “особенно зависит от поддержки Германии” тот факт, как долго Украина сможет защищаться и какого успеха она в конечном итоге достигнет. Политик призывая ФРГ “взять на себя лидерство в Европе” в вопросе поддержки Украины.

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Источник: DW

Фото: Pixabay

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