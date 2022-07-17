Июль, 17 в 0:13

В Кремле сигнализируют о переходе к более агрессивной фазе войны против Украины, пишет издание The New York Times.

Там отмечают, что знаком того, что россияне завершают так называемую оперативную паузу во вторжении в Украину, является то, что министр обороны России Сергей Шойгу приказал своим силам активизировать атаки “на всех оперативных участках” войны.

– После смертоносных российских ракетных ударов по Украине в последние дни, в результате которых погибли мирные жители, это заявление стало новым сигналом из Москвы о том, что ее вторжение может вступить в более агрессивную фазу, – пишут в издании.

Там отмечают, что заявление Шойгу, по всей видимости, стало ответом на новую способность Украины поражать российские цели на оккупированных территориях благодаря более совершенному западному оружию большей дальности, такому как американские высокоточные ракетные системы HIMARS и французские артиллерийские Caesar.

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Также, как отмечается, появились признаки новых наземных боев на Донбассе.

В NYT обратили внимание читателей на последний анализ Института изучения войны, в котором говорится, что российские силы “вероятно, выходят из оперативной паузы”, ссылаясь на серию ограниченных наземных атак к северо-западу от Славянска, юго-востоку от Северска, вдоль шоссе Бахмут-Лисичанск и к юго-западу от города. Донецка.