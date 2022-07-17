В Киевской области уже обнаружили 1346 тел мирных жителей, убитых оккупантами
В Киевской области уже обнаружили 1346 тел мирных жителей, которые были убиты российской армией. Однако эта цифра не окончательная.
Об этом в эфире национального телемарафона сообщил начальник Главного управления Национальной полиции Киевской области Андрей Небитов.
Он отметил, что большинство граждан были убиты из огнестрельного оружия.
— На сегодняшний день уже эта цифра 1346 тел убитых гражданских людей. Оккупант действовал коварно и сознательно уничтожал украинцев за то, что они просто проживали на этих территориях. Я могу сказать, что это не окончательная цифра, потому что каждый день мы работаем и, к сожалению, на позициях, где размещалась армия Российской Федерации, мы находим все новые тела похороненных людей, временно похороненных, — сказал начальник полиции Киевской области.
По словам Небитова, в настоящее время в Киевской области около 300 человек считаются пропавшими без вести.
Ранее стало известно, что в результате вооруженной агрессии РФ в Украине погибли по меньшей мере 353 ребенка.
Еще 662 ребенка получили ранения разной степени тяжести. Цифры не окончательны, поскольку продолжается работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий на временно оккупированных и освобожденных территориях.