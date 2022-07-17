Июль, 17 в 10:36

В Луганской области два села остаются подконтрольными украинским властям.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. По его словам, есть населенные пункты, откуда россиян уже выбивали по несколько раз, но они не останавливаются и несут потери.

За вчера врагом нанесены два авиаудара, по населенным пунктам попали четыре ракеты. Зафиксированы три массированных артиллерийских обстрела. Еще четырежды территория была обстреляна минометами.

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— Два села в Луганской области остаются подконтрольными Украине. Именно это не дает покоя россиянам, у которых есть приказ обязательно выйти на админграницу Луганщины. Они неоднократно отчитывались о выполнении задания, возможно, получали соответствующие награды, но преодолеть оставшиеся несколько километров так и не могут, — отметил Гайдай.

Глава ОВА также рассказал, что оккупанты несколько раз захватывали одно из сел, но ВСУ каждый раз отбрасывали врага на предыдущие позиции.

Он подчеркнул, что 16 июля россияне пытались продвинуться по направлению к Верхнекаменке, однако получили достойное сопротивление, отошли, а затем недосчитались личного состава.

Также еще одна попытка атаковать оборонные редуты ВСУ была организована врагом вблизи Белогоровки, но тоже была отбита, артиллерийскими обстрелами оккупанты продолжают уничтожать дома граждан.

– Им безразлично, будет ли жизнь в этих населенных пунктах. Их пропагандистское телевидение почти не снимает сюжетов с уничтоженных деревень, например, Попаснянской и Горской общин. Потому что кичиться там нечем. Россияне превратили их в пепел, – добавил Гайдай.

Ранее глава ОВА сообщал, что российские военные боятся украинских артиллеристов и ударов ВСУ, поэтому они перестали хранить боеприпасы на складах. Теперь оккупанты работают “с колес” и сразу везут вооружение машинами на передовую.

Источник: Сергей Гайдай

Фото: Сергей Гайдай