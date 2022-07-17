Июль, 17 в 17:43

В результате ракетных обстрелов в Черкасской области было повреждено сельхозпредприятие, а также загорелся пожар площадью около 1 тыс. кв. м.

Как сообщили в Офисе генпрокурора, враг уничтожил хозяйственное здание одного из местных предприятий и повредил линию электропередач.

При процессуальном руководстве прокуроров Черкасской областной прокуратуры начато уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

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– По данным следствия, 16 июля 2022 года военнослужащие РФ, в нарушение норм международного гуманитарного права, нанесли очередные ракетные удары по объектам гражданской инфраструктуры Черкасской области. Какие-либо военные объекты наряду с поврежденными гражданскими объектами отсутствуют, — говорится в сообщении Офиса Генпрокурора.

Напомним, что в субботу, 16 июля, был прилет двух вражеских ракет в одну из деревень Чигиринской тергромады в Черкасской области.

В результате вражеской атаки уничтожена сельхозтехника и нанесен ущерб немногочисленному поголовью скота. По предварительным данным, погибших и раненых нет.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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