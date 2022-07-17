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Факты / Украина

“Вечеринка удалась”: ВСУ ударили по базе россиян в оккупированном Алчевске

Валентина Летяк, редактор ленты
Алчевськ - удар по базі росіян

Ночью 17 июля украинские военные нанесли ракетный удар по базе российских оккупантов в Алчевске Луганской области.

Об этом сообщает Управление стратегических коммуникаций ВСУ.

– ВСУ нанесли ракетный удар точно по троллейбусному депо в Алчевске. По информации местных источников, именно в троллейбусном депо в Алчевске размещался личный состав оккупантов. Ракетка прилетела как раз, когда бухие “асвабадители” под утро улеглись и только начали видеть розовые сны, — уточняют военные.

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Фото: СтратКом ЗСУ/AFU StratCom

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