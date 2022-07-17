“Вечеринка удалась”: ВСУ ударили по базе россиян в оккупированном Алчевске
Ночью 17 июля украинские военные нанесли ракетный удар по базе российских оккупантов в Алчевске Луганской области.
Об этом сообщает Управление стратегических коммуникаций ВСУ.
– ВСУ нанесли ракетный удар точно по троллейбусному депо в Алчевске. По информации местных источников, именно в троллейбусном депо в Алчевске размещался личный состав оккупантов. Ракетка прилетела как раз, когда бухие “асвабадители” под утро улеглись и только начали видеть розовые сны, — уточняют военные.
Сейчас смотрят
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 144-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.