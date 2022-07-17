“Отмазаться” не получится: Гайдай о том, как ФСБ проводит мобилизацию в “ЛНР”

Июль, 17 в 15:23

Российская ФСБ сейчас проводит вторую волну мобилизации на территории так называемой ЛНР, во время которой забирают на фронт даже откупившихся в первую волну, сообщил в эфире телемарафона глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

– Сейчас проходит вторая волна. Это уже приехали ФСБшники. У них есть информация, что многие “отмазались” за деньги. Сейчас деньги не берут. У них четкая команда – всех отправлять на фронт, – уточнил он.

Для этого оккупанты прибегают к хитрым методам, в частности размещают объявления о работе на коммунальном предприятии с большой зарплатой, а когда человек оформляется, на следующий день приносят повестку.

В самой России, по данным Института изучения войны (ISW), вместо объявления частичной или полной мобилизации, вероятно, пытаются сформировать “добровольческие батальоны“ для участия в войне с Украиной.

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Таким образом РФ может попытаться мобилизовать до 34 тыс. новых военнослужащих на конец августа, если каждый субъект федерации создаст хотя бы одно формирование численностью 400 человек.

За шестимесячный контракт мужчинам предлагают зарплату от $3 750 до $6 тыс.

Фото: Сергій Гайдай